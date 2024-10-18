Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил готовность Лондона быстро перебросить в Эстонию свои войска для защиты союзника в случае агрессии России.
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Министр обороны Великобритании: тысячи британских солдат готовы к быстрому развертыванию на границе Эстонии с Россией
«Мы усиливаем нашу поддержку Эстонии, тысячи солдат готовы к быстрому развертыванию на границе с Россией», - цитирует сайт Министерства обороны Великобритании заявление Джона Хили.
Министр обороны Великобритании сообщил, что недавно посетил британские войска, размещенные на передовой линии НАТО в Эстонии, «чтобы поблагодарить их за службу по защите Европы перед лицом растущей российской агрессии».