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Министр обороны Великобритании: тысячи британских солдат готовы к быстрому развертыванию на границе Эстонии с Россией

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Британские военные на учениях в Хорватии, сентябрь 2024 года.
Британские военные на учениях в Хорватии, сентябрь 2024 года. Фото: Pa Images / Scanpix

Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил готовность Лондона быстро перебросить в Эстонию свои войска для защиты союзника в случае агрессии России.

«Мы усиливаем нашу поддержку Эстонии, тысячи солдат готовы к быстрому развертыванию на границе с Россией», - цитирует сайт Министерства обороны Великобритании заявление Джона Хили.

Министр обороны Великобритании сообщил, что недавно посетил британские войска, размещенные на передовой линии НАТО в Эстонии, «чтобы поблагодарить их за службу по защите Европы перед лицом растущей российской агрессии».

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