Swedbank объяснил причины сбоев, произошедших вечером в четверг

Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв сообщил Postimees, что это был технический сбой, который повлиял на работу цифровых услуг банка. «Работа банкоматов не была нарушена», - добавил Кырв.

Он также отметил, что сбои, возникшие в четверг и повлиявшие на работу цифровых услуг, были устранены. На вопрос о том, как долго услуги были недоступны, Кырв ответил, что сбои происходили время от времени вечером в течение трех часов.