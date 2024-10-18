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Swedbank объяснил причины сбоев, произошедших вечером в четверг

Перевод: Сергей Светлов
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Логотип Swedbank.
Логотип Swedbank. Фото: Liis Treimann / Postimees

Postimees сообщил, что вечером в четверг, 17 октября, возникли сбои в работе платежных услуг Swedbank. Клиенты не могли войти в приложение, и сайт банка был недоступен.

Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв сообщил Postimees, что это был технический сбой, который повлиял на работу цифровых услуг банка. «Работа банкоматов не была нарушена», - добавил Кырв.

Он также отметил, что сбои, возникшие в четверг и повлиявшие на работу цифровых услуг, были устранены. На вопрос о том, как долго услуги были недоступны, Кырв ответил, что сбои происходили время от времени вечером в течение трех часов.

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