Прошедшая в Финляндии «Ночь бездомных» направлена против принудительных выселений

По данным организации Vailla vakinaista asuntoa – «Без постоянного места жительства», далее VVA, – скрытой бездомностью называется ситуация, когда человек официально зарегистрирован в жилье, но не может там проживать, например, из-за насилия.

В организации отмечают, что политика сокращений нынешнего правительства приводит к увеличению числа принудительных выселений и росту скрытой бездомности. VVA требует принять меры, чтобы положение уязвимых людей не ухудшилось еще больше.

По данным организации, в конце прошлого года в Финляндии насчитывалось почти три с половиной тысячи одиноких бездомных и более 120 бездомных семей.

Число принудительных выселений увеличилось с прошлого года на 18%.