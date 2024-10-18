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Прошедшая в Финляндии «Ночь бездомных» направлена против принудительных выселений

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Ночлежный дом. Снимок иллюстративный.
Ночлежный дом. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

В более чем 20 населенных пунктах Финляндии в очередной раз прошло мероприятие «Ночь бездомных». Темой этого года является скрытая бездомность.

По данным организации Vailla vakinaista asuntoa – «Без постоянного места жительства», далее VVA, – скрытой бездомностью называется ситуация, когда человек официально зарегистрирован в жилье, но не может там проживать, например, из-за насилия.

В организации отмечают, что политика сокращений нынешнего правительства приводит к увеличению числа принудительных выселений и росту скрытой бездомности. VVA требует принять меры, чтобы положение уязвимых людей не ухудшилось еще больше.

По данным организации, в конце прошлого года в Финляндии насчитывалось почти три с половиной тысячи одиноких бездомных и более 120 бездомных семей.

Число принудительных выселений увеличилось с прошлого года на 18%.

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