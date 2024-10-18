Ложный транзит позволяет ввозить в Россию санкционные грузы на миллиарды долларов

Благодаря схеме ложного транзита в Россию в 2023 году ввезено подсанкционных товаров напрямую из ЕС на 5 миллиардов долларов.

Такие данные приводятся в расследовании «Важных историй», опубликованном в четверг, 17 октября.

Предназначены эти товары были для экспорта в соседние с Россией страны Центральной Азии и Кавказа, однако остались в России - в них из Евросоюза было отправлено подсанкционных грузов более чем на 14 миллиардов долларов, однако, согласно данным об импорте этих стран, до них доехали товары на сумму чуть менее чем на 9 миллиардов долларов.

Изменения в транзитную декларацию вносятся в буферной зоне Сотрудник компании, которая занимается ввозом в Россию санкционных товаров, по имени Алексей описал изданию, как работает эта схема.

Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар, оформляя сухопутный транзит через Россию, поскольку лишь для небольшой части наименований, запрещенных к экспорту в РФ, также запрещен и транзит через ее территорию.

Затем груз прибывает на восточную границу Евросоюза и пересекает ее по транзитной декларации - якобы он предназначается не российской компании, а, например, казахстанской или китайской.

А когда товар оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.