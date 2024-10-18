До конца этого года оператор связи Elisa отключит сеть 3G в последних уездах Эстонии, где она была - Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. В августе Elisa отключила сеть 3G в восьми уездах.
Для подписчиков
3G не нужен: еще один сотовый оператор скоро отключит сеть во всех уездах Эстонии
Стандарт 3G просуществовал на мировом рынке связи более 20 лет, вот уже несколько лет он постепенно выводится из строя, на замену идут 4G LTE и 5G. Первыми от 3G отказались операторы связи в США - AT&T, T-Mobile и Verizon. По данным экспертов, на 2023 год 80 операторов в 42 странах либо завершили, либо планировали, либо находились в процессе отключения 3G, а 28 операторов в 17 странах уже завершили использование стандарта 3G.
И Elisa планирует полностью закрыть сеть 3G до конца этого года, сосредоточившись на дальнейшем развитии 5G.