3G не нужен: еще один сотовый оператор скоро отключит сеть во всех уездах Эстонии

Стандарт 3G просуществовал на мировом рынке связи более 20 лет, вот уже несколько лет он постепенно выводится из строя, на замену идут 4G LTE и 5G. Первыми от 3G отказались операторы связи в США - AT&T, T-Mobile и Verizon. По данным экспертов, на 2023 год 80 операторов в 42 странах либо завершили, либо планировали, либо находились в процессе отключения 3G, а 28 операторов в 17 странах уже завершили использование стандарта 3G.