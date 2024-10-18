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3G не нужен: еще один сотовый оператор скоро отключит сеть во всех уездах Эстонии

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Технология 3G оказалась ненужной после 20 лет использования.
Технология 3G оказалась ненужной после 20 лет использования. Фото: freepik.com

До конца этого года оператор связи Elisa отключит сеть 3G в последних уездах Эстонии, где она была - Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. В августе Elisa отключила сеть 3G в восьми уездах.

Стандарт 3G просуществовал на мировом рынке связи более 20 лет, вот уже несколько лет он постепенно выводится из строя, на замену идут 4G LTE и 5G. Первыми от 3G отказались операторы связи в США - AT&T, T-Mobile и Verizon. По данным экспертов, на 2023 год 80 операторов в 42 странах либо завершили, либо планировали, либо находились в процессе отключения 3G, а 28 операторов в 17 странах уже завершили использование стандарта 3G.

И Elisa планирует полностью закрыть сеть 3G до конца этого года, сосредоточившись на дальнейшем развитии 5G.

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