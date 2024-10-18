ФОТОНОВОСТЬ На пути домой премьер-министр неожиданно встретился со своей предшественницей

Как и Михал, Каллас направлялась домой в Таллинн. В последнее время она часто бывает в Брюсселе, так как готовится к слушаниям в Европейском парламенте, которые состоятся 12 ноября. На этих слушаниях будет решаться вопрос о ее назначении на пост вице-президента Европейской комиссии и Верховного представителя ЕС.