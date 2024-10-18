Сегодня утром, 18 октября, возвращаясь из Брюсселя после своего первого участия в Европейском совете, премьер-министр Кристен Михал неожиданно встретил в аэропорту старую знакомую, однопартийку и предшественницу Каю Каллас.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ На пути домой премьер-министр неожиданно встретился со своей предшественницей
Как и Михал, Каллас направлялась домой в Таллинн. В последнее время она часто бывает в Брюсселе, так как готовится к слушаниям в Европейском парламенте, которые состоятся 12 ноября. На этих слушаниях будет решаться вопрос о ее назначении на пост вице-президента Европейской комиссии и Верховного представителя ЕС.
Если слушания пройдут успешно, - а сейчас есть все основания полагать, что это произойдет - ее основным местом работы на следующие пять лет станет Брюссель.