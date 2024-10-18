Сегодня ужин готовим сами? Курьеры Wolt объявили о повторном протесте

В прошлую пятницу, 11 октября, многие курьеры Wolt в Таллинне начали акцию протеста с целью добиться от компании повышения тарифов. Недовольство вызвано снижением заработков при росте затрат. Однако, не получив ответа на свои требования, курьеры решили повторить акцию. Сегодня.
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Редакция Rus.Postimees получила письмо от курьеров, в котором они предупредили о продолжении протеста. «Письмо с нашими требованиями компания Wolt оставила без ответа. Наш протест продолжается: 18 октября 2024 года с 17:00 до 20:00 мы не будем принимать заказы», - говорится в письме.
Главное требование курьеров - вернуть тарифы 2022 года с учетом инфляции. По их словам, за последние два с половиной года оплата за доставку снизилась на 30-40 процентов, в то время как их собственные расходы только увеличились. «Диалог с курьерской службой либо игнорируется, либо на наши обращения приходят шаблонные ответы», - заявили курьеры.