Сегодня ужин готовим сами? Курьеры Wolt объявили о повторном протесте

Редакция Rus.Postimees получила письмо от курьеров, в котором они предупредили о продолжении протеста. «Письмо с нашими требованиями компания Wolt оставила без ответа. Наш протест продолжается: 18 октября 2024 года с 17:00 до 20:00 мы не будем принимать заказы», - говорится в письме.

Главное требование курьеров - вернуть тарифы 2022 года с учетом инфляции. По их словам, за последние два с половиной года оплата за доставку снизилась на 30-40 процентов, в то время как их собственные расходы только увеличились. «Диалог с курьерской службой либо игнорируется, либо на наши обращения приходят шаблонные ответы», - заявили курьеры.