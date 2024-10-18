На этапе Кубка мира в Китае эстонский пловец вышел в финал!

25-летний Цирк показал шестой лучший результат в предварительных заплывах на дистанции 400 метров вольным стилем со временем 3:43,92.

«Цель-минимум - выход в финал - достигнута, - сказал Цирк после предварительного заплыва. - Плавание оказалось немного сложнее, чем я ожидал, но для первого старта сезона это ощущение нормально. В финале будут быстрые спортсмены и будет сильное сражение».

Британец Джеймс Гай был самым быстрым в предварительных заплывах с результатом 3.41.82, за ним следовали Данас Рапсис (3.41.99) и Дункан Скотт (3.42.29).

Личный рекорд и национальный рекорд Цирка был установлен в 2021 году в Эйндховене - 3:40,95.

Ральф Трибунцов в день открытия соревнований выступил на дистанции 50 м вольным стилем. 30-летний пловец проплыл две длины бассейна со временем 21,60 и занял 11-е место в общем зачете. До выхода в финал ему не хватило 0,22 секунды.

В предварительных заплывах, проходивших при практически полном зале, первое место разделили трое пловцов. Айзек Купер, Дилан Картер и Джек Долан преодолели дистанцию ​​за 21.03.