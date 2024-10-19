Будут ли в Риге сносить советские дома? Мнение эксперта

«Задача непростая, и, возможно, нам придется принимать нестандартные решения. Ведь если все делать такими темпами, как это происходит сейчас, то на реализацию этого проекта потребуется в три раза больше времени», - отметил эксперт, говоря о том, возможно ли будет реновировать весь старый жилой фонд до 2050 года.

Иногда слышны мнения, что проще снести старые советские дома, но эксперт отмечает, что нужно посчитать, хватит ли на это денег.

«Дома, построенные в советское время, сыграли [в развитии страны] очень важную роль. Но прошло время, их уже давно надо было реновировать. Некоторые считают, что часть таких домов теперь нужно сносить. Но все упирается в деньги - я не знаю, хватит ли нам на это средств. Нужно смотреть по ситуации. На мой взгляд, важно и реновировать старые дома, и строить новые», - сказал Нормунд Аудзиш.

Эксперт отмечает, что в Риге хорошая сеть железных дорог и именно вдоль них нужно строить новые жилые дома.

«Центр Риги сейчас становится довольно пустым, и мы должны искать новые места для строительства жилых массивов. Важно, чтобы это происходило рядом с железной дорогой, поскольку поезд - самый быстрый, дешевый и экологичный вид транспорта.

В Риге очень хорошая ситуация с железной дорогой: от центра расходятся в разные стороны, как лучи, пять линий, и это своего рода хребет транспортной системы. Именно в этих направлениях и надо строить новое жилье», - считает эксперт.