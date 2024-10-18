Станет ли Восточная Украина снова почти пустынной, как это было еще несколько сотен лет назад? Кто будет принимать болезненные решения о том, что восстанавливать некоторые города Украины не имеет смысла?
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Из первых уст: именитый эстонский дипломат в охваченном войной Киеве выпускает книгу
Эти вопросы поднимает эстонский дипломат Матти Маазикас в своих мемуарах о работе послом Европейского союза в Киеве в начале войны в Украине. Книга под названием «Народ, который дал отпор. Быть послом Европейского союза в Украине в 2019-2023 годах» выйдет в конце октября в издательстве Varrak.