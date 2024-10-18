Из первых уст: именитый эстонский дипломат в охваченном войной Киеве выпускает книгу

Эти вопросы поднимает эстонский дипломат Матти Маазикас в своих мемуарах о работе послом Европейского союза в Киеве в начале войны в Украине. Книга под названием «Народ, который дал отпор. Быть послом Европейского союза в Украине в 2019-2023 годах» выйдет в конце октября в издательстве Varrak.

Матти Маазикас

Родился в 1967 году, по образованию историк;

В 1999-2001 годах был руководителем бюро премьер-министра Марта Лаара («Отечество»);

В 2001-2005 годах занимал пост посла Эстонии в Финляндии.

С 2005 по 2008 год был канцлером Министерства иностранных дел;

В 2009-2011 годах работал на различных должностях в Европейской комиссии, консультируя президента Жозе Мануэля Баррозу и комиссара по вопросам расширения Олли Рена;

В 2011-2016 годах был официальным представителем Эстонии в ЕС;

В 2016-2019 годах координировал председательство Эстонии в ЕС в Министерстве иностранных дел;

В 2019-2023 годах был послом ЕС в Украине;

С 2023 года работает в Европейской службе внешних действий в Брюсселе.