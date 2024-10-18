Цены на топливо в Таллинне на этой неделе немного снизились

В Таллинне цены на все виды топлива за неделю снизились на цент. В столице Латвии цена 95-ого бензина выросла на цент, цена 98-ого бензина не изменилась, а цена литра дизельного топлива выросла на два цента. В Вильнюсе цены на бензин не изменились, а на дизельное топливо снизились на цент.

Цена литра бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,589 евро, что на 3,5 цента больше, чем в Риге, и на 17 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,639 евро, что на 7,5 цента больше, чем в Риге, и на 12,1 цента больше, чем в Вильнюсе.