Сравнение цен на топливо в балтийских столицах, проведенное Circle K в пятницу, показывает, что в конце недели цены в Таллинне снова немного снизились, в то время как в Риге и Вильнюсе они двигались в разных направлениях.
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Цены на топливо в Таллинне на этой неделе немного снизились
В Таллинне цены на все виды топлива за неделю снизились на цент. В столице Латвии цена 95-ого бензина выросла на цент, цена 98-ого бензина не изменилась, а цена литра дизельного топлива выросла на два цента. В Вильнюсе цены на бензин не изменились, а на дизельное топливо снизились на цент.
Цена литра бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,589 евро, что на 3,5 цента больше, чем в Риге, и на 17 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,639 евро, что на 7,5 цента больше, чем в Риге, и на 12,1 цента больше, чем в Вильнюсе.