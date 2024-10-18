Будь видим! В разных местах в центре Таллинна можно бесплатно взять светоотражатель

«Для безопасного передвижения в наших широтах отражатель сейчас является необходимой частью верхней одежды каждого человека. Все мы прекрасно знаем, что пешеход со светоотражателем гораздо заметнее, чем без него. Кесклинн таким образом делает все возможное, чтобы получить светоотражатель было просто и удобно для всех», - отметил старейшина района Сандер Андла.

Светоотражатели размещены на улице в пяти различных точках центра города: в парке Лембиту, парке Фалька, парке Вайкне, в Полицейском саду и на игровой площадке в начале улицы Рейди. Горожане также могут принести в пункты раздачи отражатели, лежащие дома без дела, и оставить их другим.

Пешеходам рекомендуется носить отражатель на высоте расположения фар автомобиля, то есть 50-80 см над землей. Если используется только один отражатель, его следует прикрепить с той стороны, которая обращена к проезжей части. Важно, чтобы висящий отражатель выступал из-под края куртки или пальто и был виден с разных ракурсов.