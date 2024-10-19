В третьем квартале на покупку недвижимости в Эстонии потрачено более миллиарда евро

По данным Земельного департамента, в III квартале 2024 года было совершено 10 293 сделки купли-продажи на общую сумму 1,176 миллиарда евро. Количество сделок снизилось на один процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, но общая стоимость выросла на четыре процента.

По сравнению с предыдущим кварталом количество сделок осталось на том же уровне, однако их общий объем увеличился на семь процентов. Индекс цен на недвижимость по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на три процента.

По сравнению с прошлым годом общая стоимость сделок с незастроенными земельными участками снизилась на 21%, а стоимость сделок с застроенными участками - увеличилась на 14%. Объем сделок с квартирной собственностью в качестве жилых площадей увеличился на шесть процентов в годовом исчислении и на десять процентов в квартальном исчислении.

Квартирная собственность, проданная в III квартале как жилая площадь, составила 54% всех сделок, застроенная земля - 31% и незастроенная земля - ​​12%.

По уездам, активность сделок является самой высокой в Харьюмаа, где было совершено 4363 сделки. За год количество сделок там выросло на три процента, а общая стоимость сделок – на четыре процента. Наименьшее количество сделок зарегистрировано в Хийумаа, где было совершено 97 сделок. Наибольший объем финансового капитала также был привлечен в Харьюмаа – 758 миллионов евро.

На рынке квартир было совершено в общей сложности 6062 сделки, из них 5495 сделок по продаже жилья. Количество сделок по продаже квартир как жилья выросло на два процента по сравнению с прошлым годом и на девять процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Доля новых квартир в сделках с жилыми помещениями составила десять процентов, всего с новыми квартирами было заключено 563 сделки, из них 419 – в Харьюмаа.

В третьем квартале 2024 года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составила 4 209 евро/м², что находится на уровне предыдущего года и квартала. Средняя цена квартир на вторичном рынке Таллинна составила 2586 евро/м², что означает рост на два процента в годовом исчислении. В Эстонии (без учета Таллинна) по данным III квартала 2024 года квадратный метр новой квартиры стоил в среднем 3081 евро, по сравнению с прошлым годом рост составил пять процентов.

Индекс цен на недвижимость в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом 2024 года вырос на три процента.