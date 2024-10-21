Эстонская политика перегружена сверх меры правыми идеями, правой политикой и мелкими партиями. По законам политологии в обстановке экономического кризиса неизбежна политическая поляризация, ориентированность в сторону более левой политики и слияния или поглощения мелких партий, считает публицист Валерий Сайковский.
Валерий Сайковский ⟩ Эстония погружается в политическое безвременье
Российскую жизнь 1880-х-1890-х годов называли безвременьем. Активный период 1860-1881 годов был позади. Недовольство половинчатой отменой крепостного права привело к убийству царя Александра II и неизбежному последующему террору со стороны власти. С этого момента и начался период безвременья.
Сами свидетели описанного так характеризовали это время. Нет великих героев и конченых подлецов. Главным поэтом этой эпохи, на мой взгляд, является Константин Бальмонт. Его строки из стихотворения «Безвременье» особенно символично выглядят в наших широтах:
Запад и Север объяты
Пламенем вечера сонного.
В прозе, как нетрудно догадаться, эти лавры принадлежат Чехову. Совершенно бесподобно выглядят его рассказы из провинциальной жизни конца XIX века, экранизированные в ограниченных возможностях черно-белого кино середины века XX. Всеобщее запустение и бессмысленность существования в этом антураже незабываемо.
Любимое определение этого периода для автора - «Безвременье - это вечное настоящее, без устойчивого прошлого и надежного будущего!» (Валерий Шубинский, «Новая газета в Санкт-Петербурге»)
Хотя для конца XIX века есть у того же автора и другое яркое описание: «Время романовской империи остановилось, когда царь-миротворец на донском тяжеловесе навсегда застыл, якобы над пропастью, в действительности - не зная дороги». (На самом деле порода лошади называется «донской тяжеловоз», и при этом моделью для конной статуи Александра III третьего послужил не донской, французский тяжеловоз-першерон - прим. ред.)
Но давайте сфокусируемся на небольшой части империи, которая переживала легендарные времена. Крепостное право в нашем регионе (Эстляндия, Лифляндия) отменили на полвека раньше (1816-1818).
Неудивительно, что время у нас сместилось, и во время «российского» безвременья в Эстонии происходило энергичное приобщение к европейской культуре и образованию. Будучи кардинально более образованным регионом, Эстония стала настоящей кузницей кадров высших чиновников, ученых и культурных деятелей империи.
Уроженец Эстонии, Беллинсгаузен, открыл Антарктиду, многие внесли выдающийся вклад в освоение Арктики, а Крузенштерн совершил первое российское кругосветное путешествие. Вряд ли кому-то во время пития водки «Барон фон Розен» сейчас придет в голову, что ее название имеет отношение к первой опере Глинки и одновременно первой классической русской опере. А ведь либретто для нее написал вышеупомянутый поклонник горячительного напитка Егор Розен, тоже из числа наших земляков. Современникам он был известен скорее как один из высших чиновников империи и приближенный царя.
Впоследствии весь славный период вплоть до объявления независимости Эстонии в 1918 году назвали периодом национального возрождения.
Возрождение государственности
Когда автор статьи в конце 1980-х столкнулся с биографиями героев Поющей революции, то сразу заметил «проблему»: куда ни кинь, всюду профессор или академик, целые стада кандидатов и докторов наук. Некоторые побывали даже диссидентами советского периода (Лагле Парек, Энн Тарто). В эпоху брежневского безвременья дело дошло до «открытого письма сорока», написанного в 1980 году несколькими десятками известных деятелей науки и культуры Эстонии с озабоченностью по поводу вытеснения эстонского языка проблем экологии в ходе индустриализации. Самые известные подписавшиеся - Яан Каплински, Тыну Кальюсте, Марью Лауристин, Пауль-Эрик Руммо, Андрес Таранд, Мати Унт, Фред Юсси. Думаю, что не надо объяснять, что в то время это было небезопасно.
После восстановления эстонской государственности не было проблем с созданием его юридических и социально-политических основ. В стране было достаточно не только смелых, но и образованных людей. При этом тысячи т.н. зарубежных эстонцев в том или ином виде участвовали в реформах на исторической родине, считающимися самыми успешными в бывшем СССР.
Эстония стала страной троечников
Следующее поколение из 2000-х - политики типа self-made, с изрядной долей целеустремленности и беспринципности, которые не были великими мыслителями. Большинству из них хватило сил стать лишь выпускниками Тартуского университета (ТУ), TalTech и Таллинского университета (ТлУ), объединившего бывший пединститут и многие забытые вузы. Для иллюстрации уровня наших вузов представлю их места в международных рейтингах (QS): ТУ - 301…350 место; TalTech - 621…630; TлУ - 1001…1200.
Но даже при представленном уровне не все ведущие политики смогли закончить обучение в них. Например, Тынис Мелдер, Яна Тоом и Кристен Михал. Представленная информация означает, что те, кто руководит нашей экономикой, в XXI веке не являются носителями последних достижений научной мысли. Некоторое время нашей юстицией руководил политик, не закончивший магистратуру. Нынешний «главный юрист» является историком, при этом правительство решило объединить юриспруденцию и цифровое развитие. Такие решения говорят об уровне нашего государственного мышления, исходящего от людей с вышеописанным образованием. Автор опасается, что при таком подходе успехи в ИТ-сфере тоже постепенно останутся в прошлом.
Смена поколений провалилась
Во многом по вышеописанным причинам смена поколений в местной политике в 2010-х провалилась. Беспринципные коалиции центристов в 2016 году в парламенте сначала с участием «Отечества», позже ЕKRE и превратили эстонскую политику в болото, где ни предвыборные обещания, ни программы партий не мешают вступать в какие угодно коалиции. В 2023 году правящая Партия реформ позволила себе скрыть реальное положение в экономике перед выборами. Ну а пиком негативных событий в эстонской политике стала дезинтеграция центристов осенью 2023 года, которые быстро разлетелись как скворцы на ветках.
При этом бывший лидер ЦП Юри Ратас не просто сменил партию, а присоединился к недавним идейным противникам из «Отечества». Многолетний критик реформистов в Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски перешла именно в эту партию. Проблемы реформистов реализовались в виде возвращении в кресло главы Минфина после десятилетнего перерыва Юргена Лиги. Где вы племя молодое, незнакомое, которое способно по-новому править страной?
Последний год в нашей политике стали заметны другие странности. Новым лидером рейтинга стала партия «Отечество», на недавних выборах с трудом попавшая в парламент. Отсутствие свежих идей у политиков привело к тому, что образовалась целая группа из пяти партий, имеющих рейтинг от пяти до десяти процентов. Партия «Ээсти 200» после 14 мандатов на последних выборах сейчас борется за сохранение места в парламенте.
Учитывая максимально противоречивую обстановку неизбежны кардинальные изменения в политической жизни страны. Эстонская политика перегружена сверх меры правыми идеями, правой политикой и мелкими партиями. По законам политологии в обстановке экономического кризиса неизбежна политическая поляризация, ориентированность в сторону более левой политики и слияния/поглощения мелких партий и, с большой вероятностью, в перспективе двухпартийную систему.