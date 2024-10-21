Неудивительно, что время у нас сместилось, и во время «российского» безвременья в Эстонии происходило энергичное приобщение к европейской культуре и образованию. Будучи кардинально более образованным регионом, Эстония стала настоящей кузницей кадров высших чиновников, ученых и культурных деятелей империи.

Уроженец Эстонии, Беллинсгаузен, открыл Антарктиду, многие внесли выдающийся вклад в освоение Арктики, а Крузенштерн совершил первое российское кругосветное путешествие. Вряд ли кому-то во время пития водки «Барон фон Розен» сейчас придет в голову, что ее название имеет отношение к первой опере Глинки и одновременно первой классической русской опере. А ведь либретто для нее написал вышеупомянутый поклонник горячительного напитка Егор Розен, тоже из числа наших земляков. Современникам он был известен скорее как один из высших чиновников империи и приближенный царя.

Впоследствии весь славный период вплоть до объявления независимости Эстонии в 1918 году назвали периодом национального возрождения.

Возрождение государственности