Врачу скорой помощи и маме двоих детей Аэт, недавно переехавшей в новую квартиру, требуется помощь в обустройстве спальни. На помощь пришла дизайнер интерьеров, которая помогла создать уютное пространство, чтобы там было место для хранения и возможности для крепкого сна.
Фото ⟩ До и после: смотрите, как дизайнер обустроила спальню врача скорой помощи
Дизайнер IKEA Анастасия Малкова приняла вызов и создала спальню с мягкой кроватью и местом для хранения одежды и обуви.
Зеленая дверь как вдохновение
По словам дизайнера интерьеров, в небольших комнатах не стоит бояться использовать яркие цвета, если их грамотно подобрать. Например, вдохновением для этого преображения стала красивая темно-зеленая дверь. Она хорошо сочетается с белой мебелью и глубокими синими оттенками, которые выдержаны в той же тональности, что и зеленая дверь.
Дизайнер призывает к экспериментам с оттенками. Например, яркая стена не обязательно должна быть полностью окрашенной. Существует множество интересных решений для создания акцентов, которые визуально влияют на восприятие комнаты.
«Я решила сделать яркую стену в этой спальне более интересной, и, помимо основной стены, также добавила немного цвета на боковые стены, чтобы создать ощущение оазиса. Такое решение подчеркивает красивые высокие и изогнутые потолки этой комнаты», - рассказала дизайнер интерьеров Анастасия.
Она объяснила, что спальня находится на северной стороне квартиры, поэтому использование синего цвета может показаться не лучшим выбором, так как он визуально охлаждает помещение. Однако выбрав правильный оттенок синего, можно добиться успокаивающего эффекта. Теплоту в комнату можно привнести с помощью ламп и теплого освещения.
Для тех, кто не решается покрасить стены, всегда можно поиграть с цветными текстилем и аксессуарами, которые также добавляют цвета и уюта в пространство. Например, белая мебель с изогнутыми краями и плотные шторы в тон зеленой двери помогли придать спальне романтичность.
Спальня, в которой сладко спится
«В темноте, прохладе и тишине отдыхать гораздо лучше. Чтобы улучшить качество сна, я бы рекомендовала обратить внимание на шесть факторов: комфорт, затемнение, правильную температуру, тишину, чистый воздух и порядок», - говорит дизайнер интерьеров.
- Комфорт. По словам Анастасии, первый шаг - это выбор удобного матраса. «Для владелицы комнаты был выбран матрас с пружинами карманного типа и дополнительным слоем пены. Такой матрас помогает равномерно распределять вес тела и обеспечивает здоровый сон. Чехол матраса съемный, что облегчает его стирку. Женщина предпочитает спать на мягкой постели, поэтому я добавила мягкий наматрасник для дополнительного комфорта и для того, чтобы матрас дольше сохранял форму. Также наматрасник продлевает срок службы матраса»,- рассказала дизайнер интерьеров IKEA.
- Правильная температура. Хорошо подобранное одеяло - важный элемент для качественного сна, так как оно помогает поддерживать во время сна оптимальную температуру тела. В этом случае дизайнер выбрала одеяло, подходящее для всех сезонов. Оно состоит из двух частей, которые скрепляются кнопками. Таким образом, двойное одеяло можно использовать в холодное время года, а одну часть легко убрать, если на улице потеплело.
- Тишина. Одной из жалоб владелицы спальни был шум с улицы, так как квартира находится рядом с железной дорогой. «Для полноценного сна необходима тишина. Текстиль не только создает ощущение уюта, но и поглощает и глушит звуки. Поэтому я выбрала мягкую обивку кровати и добавила ковер с высоким ворсом. Но самое главное - плотные, затемняющие шторы. Они обладают звукоизоляционным эффектом и делают спальню темной в любое время суток, что важно, когда женщина возвращается домой после ночной смены»,- рассказывает дизайнер интерьеров.
- Свежий воздух. «Свежий воздух также способствует лучшему сну. В комнате с недостатком кислорода, пылью или аллергенами сон будет хуже. Если шум с улицы мешает спать с открытым окном, как в данном случае, отличным помощником станет воздухоочиститель. А индикатор качества воздуха поможет оценить уровень чистоты воздуха в комнате»,- советует Анастасия Малкова.
- Порядок в комнате. Чтобы расслабиться, в спальне должен быть порядок. «У всего должно быть свое место, однако эта комната достаточно маленькая, а у владелицы много красивых платьев и обуви. Поэтому вдоль одной из стен я спланировала высокий шкаф. Я выбрала несколько стеклянных дверей с подсветкой, которые позволяют видеть красивые вещи и добавляют комнате особый характер, а также делают ее визуально просторнее», - объясняет эксперт по дизайну интерьеров IKEA. Она добавляет, что двери с модульными системами в будущем можно будет заменить, что позволит изменить вид комнаты.