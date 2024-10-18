Фото До и после: смотрите, как дизайнер обустроила спальню врача скорой помощи

Дизайнер IKEA Анастасия Малкова приняла вызов и создала спальню с мягкой кроватью и местом для хранения одежды и обуви.

Зеленая дверь как вдохновение

По словам дизайнера интерьеров, в небольших комнатах не стоит бояться использовать яркие цвета, если их грамотно подобрать. Например, вдохновением для этого преображения стала красивая темно-зеленая дверь. Она хорошо сочетается с белой мебелью и глубокими синими оттенками, которые выдержаны в той же тональности, что и зеленая дверь.

Дизайнер призывает к экспериментам с оттенками. Например, яркая стена не обязательно должна быть полностью окрашенной. Существует множество интересных решений для создания акцентов, которые визуально влияют на восприятие комнаты.

«Я решила сделать яркую стену в этой спальне более интересной, и, помимо основной стены, также добавила немного цвета на боковые стены, чтобы создать ощущение оазиса. Такое решение подчеркивает красивые высокие и изогнутые потолки этой комнаты», - рассказала дизайнер интерьеров Анастасия.

Она объяснила, что спальня находится на северной стороне квартиры, поэтому использование синего цвета может показаться не лучшим выбором, так как он визуально охлаждает помещение. Однако выбрав правильный оттенок синего, можно добиться успокаивающего эффекта. Теплоту в комнату можно привнести с помощью ламп и теплого освещения.