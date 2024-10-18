Организация Aquatic Integrity Unit, борющаяся с негативными явлениями в водных видах спорта, сообщила, что мужская сборная Италии по водному полу дисквалифицирована на полгода за оскорбление судей на Олимпиаде в Париже.
Сборная Италии по водному поло дисквалифицирована за оскорбление судей на Олимпиаде
Тогда итальянцы в четвертьфинале проиграли венграм – судьи отменили гол итальянцев после повторного просмотра момента. После матча итальянцы оскорбляли судей на парковке и даже погнались за ними.
На следующий день итальянские игроки повернулись спиной к судьям во время исполнения национальных гимнов перед матчем с Испанией за 5-8-е места.
После расследования происшествия было вынесено решение – дисквалификация на полгода и штраф в размере 100 000 евро.
В итоге команда пропустит ряд важнейших соревнований, в том числе Кубок мира 2025 года, который пройдет в январе в Нови-Саде (Сербия).
Сборная Италии является серебряным призером последнего Кубка мира, который прошел в 2023 году.