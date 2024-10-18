Прибыль эстонского банка упала: «Мы вернулись в реальность, то есть на уровень 2022 года»

В третьем квартале чистая прибыль Coop Bank составила 8,6 миллиона евро. В аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль банка составила 11,076 миллиона евро.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процентные доходы банка снизились на 5,8 процента до 20 миллионов евро, а комиссионные доходы упали на 9,3 процента до миллиона евро.