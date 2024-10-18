СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Загоревшийся дом, кража наличных в отеле, избиение на лестничной клетке

Насилие

17 октября 47-летний мужчина избил 45-летнего в квартире на улице Паэ в Ласнамяэ, а в Нарва-Йыэсуу 39-летняя женщина избила соседа на лестничной площадке дома, нанеся ему телесные повреждения.

Вечером 17 октября в поселке Вяндра волости Пыхья-Пярнумаа на заправке 32-летний мужчина избил 35-летнего. Полиция задержала нападавшего, как подозреваемого в совершении преступления.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

В период с 12 по 13 октября в неустановленное время в отеле в Пярну из кошелька было украдено 450 евро. Обстоятельства происшествия выясняются.

17 октября поступило сообщение о краже инструментов из гаража на улице Пальянди в Хааберсти. По предварительной оценке, ущерб от кражи составляет до 1100 евро.

17 октября было обнаружено, что на улице Мыйзавахе в Тарту были взломаны двери десятков подвальных боксов. Точные сведения, что было украдено, и размер ущерба еще устанавливаются. Полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Все дальнейшие подробности будут выяснены в ходе дальнейшего уголовного разбирательства.

Мошенничество

Полиция получила сообщение, что с помощью банковской карты жителя Вильяндимаа, без его ведома, были сделаны заказы в различных интернет-магазинах. Ущерб составил 353 евро. Полиция расследует этот случай в рамках уголовного дела.