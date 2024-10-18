Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже наличных из кошелька в отеле, а также об избиении на лестничной клетке. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в жилом доме и о ДТП с участием кабана.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Загоревшийся дом, кража наличных в отеле, избиение на лестничной клетке
Насилие
17 октября 47-летний мужчина избил 45-летнего в квартире на улице Паэ в Ласнамяэ, а в Нарва-Йыэсуу 39-летняя женщина избила соседа на лестничной площадке дома, нанеся ему телесные повреждения.
Вечером 17 октября в поселке Вяндра волости Пыхья-Пярнумаа на заправке 32-летний мужчина избил 35-летнего. Полиция задержала нападавшего, как подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В период с 12 по 13 октября в неустановленное время в отеле в Пярну из кошелька было украдено 450 евро. Обстоятельства происшествия выясняются.
17 октября поступило сообщение о краже инструментов из гаража на улице Пальянди в Хааберсти. По предварительной оценке, ущерб от кражи составляет до 1100 евро.
17 октября было обнаружено, что на улице Мыйзавахе в Тарту были взломаны двери десятков подвальных боксов. Точные сведения, что было украдено, и размер ущерба еще устанавливаются. Полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Все дальнейшие подробности будут выяснены в ходе дальнейшего уголовного разбирательства.
Мошенничество
Полиция получила сообщение, что с помощью банковской карты жителя Вильяндимаа, без его ведома, были сделаны заказы в различных интернет-магазинах. Ущерб составил 353 евро. Полиция расследует этот случай в рамках уголовного дела.
Жительница Ярвамаа сообщила в полицию, что продавала обувь через Facebook Marketplace, и 13 октября с ней связался человек, выразивший желание купить обувь через курьерскую службу. Продавцу отправили ссылку якобы на сайт компании DPD, куда она ввела свои данные. Позже жертва обнаружила, что с ее банковского счета был сделан денежный перевод на чужой счет в иностранном банке. Ущерб составил 500 евро.
Жительница Пярнумаа сообщила полиции, что в сентябре, пытаясь найти подработку через интернет, она наткнулась на предложение, где для дополнительного заработка у нее запросили стартовый капитал, а затем убедили установить на свой телефон приложение AnyDesk и провели различные сделки от ее имени. Ущерб составил 12 100 евро.
Пожары
17 октября в 20:51 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Пуйату волости Ярва. Прибывшие на место спасатели обнаружили здание, охваченное пламенем, с обрушившейся крышей и домом. Спасатели попытались потушить еще не сгоревшую часть дома и защитить находящийся рядом дом на колесах. Информации о том, проживал ли кто-либо в доме, у спасателей не было. Также не удалось установить причину возгорания. Дом был полностью уничтожен огнем, а также был поврежден дом на колесах. Пожар был ликвидирован в 01:56. На место происшествия прибыли профессиональные спасатели Пайде и Пыльтсамаа, а также спасатели-добровольцы из Имавере.
18 октября в 03:29 поступило сообщение о вспышках огня и пламени, вырывающемся из-под крыши жилого дома в деревне Тсоору волости Антсла. Внимательный очевидец, обнаруживший пожар, не растерялся и начал стучать в окна, чтобы разбудить жильцов. В результате мужчина, женщина и трое детей успели покинуть дом. Выяснилось, что из-за короткого замыкания в электрических проводах, ведущих в дом, загорелись внешняя стена и подкровельное пространство. Спасатели разобрали стену и части крыши, чтобы добраться до очага пожара, и потушили огонь к 04:46. Для ремонта электрического кабеля были вызваны электрики.
ДТП
17 октября в 19:10 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и кабана в деревне Ухмарду волости Тарту. В результате столкновения погиб кабан. Детей, находившихся в автомобиле, осмотрели медики скорой помощи. Ни дети, ни водитель не нуждались в госпитализации. Спасатели убрали с дороги обломки машины, а охотники остались убирать тушу кабана.
17 октября в 21:03 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении с кабаном на шоссе Таллинн-Пярну в деревне Йыгисоо волости Сауэ. Спасатели-добровольцы Сауэ оттащили тушу кабана на обочину, откуда ее забрали охотники. Водитель не пострадал и смог продолжить путь на своем автомобиле.
17 октября в 21:26 спасателей вызвали на перекресток Кристийне в одноименном районе, где в легковую машину сбоку врезался автомобиль. Оба автомобиля получили повреждения, из них вытекло масло. По прибытии спасателей пострадавшими уже занималась скорая помощь, однако ни один из водителей не нуждался в госпитализации. Спасатели покрыли масло абсорбирующим веществом и регулировали движение до прибытия полиции. Также были отсоединены клеммы с аккумуляторов. Окончательной ликвидацией происшествия занималась полиция.
Прочее
17 октября в 23:37 спасатели получили вызов в многоквартирный дом на Пярнуском шоссе в Кесклинне, где в одной из квартир прорвало водопроводную трубу. Спасатели Лиллекюла смогли перекрыть поток горячей воды и помогли собрать воду. Дальнейшими работами по ремонту трубы продолжит заниматься управдом.