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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР Новая дорогая интернет-среда для самоуправлений простаивает впустую

Перевод: Александр Шкут
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Советник по информационно-коммуникационным технологиям Катрин Раямяэ-Соосаар и заместитель директора Союза городов и самоуправлений Эстонии Райт Пихельгас в отчаянии. Некоторое время назад на средства профсоюзов и при денежной поддержке Евросоюза была подготовлена ​​новая онлайн-среда для веб-сайтов местных органов власти, но из-за бюрократии ее невозможно ввести в эксплуатацию в предусмотренном порядке.
Советник по информационно-коммуникационным технологиям Катрин Раямяэ-Соосаар и заместитель директора Союза городов и самоуправлений Эстонии Райт Пихельгас в отчаянии. Некоторое время назад на средства профсоюзов и при денежной поддержке Евросоюза была подготовлена ​​новая онлайн-среда для веб-сайтов местных органов власти, но из-за бюрократии ее невозможно ввести в эксплуатацию в предусмотренном порядке. Фото: Margus Ansu

Интернет-среда для веб-сайтов местных самоуправлений (KOV), стоимость которой составляет почти 200 000 евро, застряла в шестеренках бюрократии, из-за чего ее невозможно использовать.

Большинство эстонских самоуправлений используют одну и ту же базу для своей домашней страницы. Поиск альтернативы устаревшей платформе, борющейся с угрозами безопасности, начался четыре года назад, и поначалу казалось, что все шло гладко.

Катрин Раямяэ-Соосаар, советник по информационно-коммуникационным технологиям Союза городов и волостей Эстонии (ELVL), рассказала, что поддержка разработки программного обеспечения была получена также от Европейского союза. Министерство экономики и коммуникаций поставило условие повторного использования платформы правительственного портала 2.0, и это был неплохой вариант – а именно, разработку Государственной канцелярии используют несколько государственных ведомств и министерств.

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