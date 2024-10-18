Интернет-среда для веб-сайтов местных самоуправлений (KOV), стоимость которой составляет почти 200 000 евро, застряла в шестеренках бюрократии, из-за чего ее невозможно использовать.
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ⟩ Новая дорогая интернет-среда для самоуправлений простаивает впустую
Большинство эстонских самоуправлений используют одну и ту же базу для своей домашней страницы. Поиск альтернативы устаревшей платформе, борющейся с угрозами безопасности, начался четыре года назад, и поначалу казалось, что все шло гладко.
Катрин Раямяэ-Соосаар, советник по информационно-коммуникационным технологиям Союза городов и волостей Эстонии (ELVL), рассказала, что поддержка разработки программного обеспечения была получена также от Европейского союза. Министерство экономики и коммуникаций поставило условие повторного использования платформы правительственного портала 2.0, и это был неплохой вариант – а именно, разработку Государственной канцелярии используют несколько государственных ведомств и министерств.