ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР Новая дорогая интернет-среда для самоуправлений простаивает впустую

Советник по информационно-коммуникационным технологиям Катрин Раямяэ-Соосаар и заместитель директора Союза городов и самоуправлений Эстонии Райт Пихельгас в отчаянии. Некоторое время назад на средства профсоюзов и при денежной поддержке Евросоюза была подготовлена ​​новая онлайн-среда для веб-сайтов местных органов власти, но из-за бюрократии ее невозможно ввести в эксплуатацию в предусмотренном порядке.

Фото: Margus Ansu