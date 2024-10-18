Михал о критике бюджета: оппозиция делает вид, что открыла Америку

«Бюджет должен быть понятным, а сделать его понятным должны министр финансов и Финансовая комиссия. В пояснительной записке 2025 года бюджет, основанный на деятельности, должен сопровождаться расчетом расходов. Тогда мы решим, нужен ли такой принцип бюджета в будущем. Люди должны понимать бюджет, на что расходуются деньги, является ли это распределение справедливым или что-то нужно менять», - заявил Михал в соцсетях.

«Оппозиция, возглавляемая EKRE, сейчас делает вид, что открыла Америку. Создавая коалицию я требовал, чтобы бюджет был понятным. В том числе и канцлер юстиции. Об этом договорились в коалиции», - добавил он.

По словам Михала, запланированный вотум недоверия министру финансов провалится.

«Вотум недоверия, конечно, провалится, а работа министра финансов по наведению порядка в бюджете, которая начала выходить из-под контроля с бюджетными решениями 2017 года, продолжится. Работа это непростая, ради достижения баланса необходимо провести сокращения в течение трех лет, а для выживания государства потребуются инвестиции в оборону. Налоговое спокойствие до 2027 года и поддержка экономики в целях ее роста тоже являются частью этого плана. Крах вотума недоверия, инициированного партией EKRE, придаст уверенности этому плану», - сказал Михал.