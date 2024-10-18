Министр обороны Финляндии: Россия вместе со своими союзниками вооружается для значительного применения силы

В связи с этим, по его словам, нынешняя цель НАТО по оборонным расходам стран-членов окажется недостаточной в долгосрочной перспективе.

Нынешний показатель для членов Североатлантического альянса установлен на отметке в два процента по отношению к валовому внутреннему продукту. Хяккянен настаивает, что страны НАТО должны быть в состоянии вложить больше ресурсов в свою оборону.

В пятницу, 18 октября, Хяккянен сделал заявления для СМИ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после двухдневной встречи министров обороны альянса.