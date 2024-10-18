Майя Санду против всех. Пять главных интриг выборов в Молдове

Вот и получается, что положительный результат референдума будет выглядеть красиво, но, по большому счету, никаких дополнительных бонусов сближению Молдовы с ЕС не принесет - процесс переговоров о членстве и так формально начат, и референдум его никак не ускорит. Негативный же итог пошлет сильнейший политический сигнал Евросоюзу, в котором хватает скептиков в вопросе приема Молдовы.

«Руководству ЕС будет крайне тяжело продолжать по отношению к Молдове политику, как будто ничего не произошло. Процесс нашей евроинтеграции заморозится даже не на годы, а на десятилетия. Молдова, по сути, сама согласится оставаться „серой зоной“ между западом и востоком», - говорит Би-би-си Владислав Кульминский.

И, разумеется, негативный результат референдума станет для Москвы настоящим подарком, фундаментом, на котором можно будет строить структуру участия пророссийских политических сил в парламентских выборах 2025 года.

Интрига пятая. Что будет дальше?

Финиш президентской кампании немедленно дает старт новой кампании - парламентской.

Молдова - парламентская республика, и, если следовать букве закона, премьер-министр страны имеет значительно больше полномочий, чем президент.

Впрочем, Майя Санду до сих пор является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность» и по сути курирует правительство Дорина Речана, говорит Якуб Пеньковский из варшавского PISM.

Пока такая ситуация сохраняется, механизм государственной власти работает более-менее исправно.

Летом следующего года Молдову ждут парламентские выборы. Фото: Getty Images