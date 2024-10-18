Неполадки на рейсе airBaltic Рига-Рим: пассажиры возмущаются в соцсетях

На платформе X (бывший Twitter) пользователи поделились своими впечатлениями от инцидента. Один из пассажиров написал, что спустя час полета возникли проблемы с кислородом в салоне, из-за чего самолет вернулся в Ригу, а прибытие в Рим было задержано.

«Как мы летели в Рим... или как airBaltic заменяет новые Boeing на какие-то сомнительные самолеты. Через час полета выяснилось, что проблемы с подачей кислорода. Вернулись в Ригу, ждем замену. Надеюсь, это не будет тот же самолет», - написала пассажирка Элина Огста.

Другие пассажиры также высказались. «Сегодняшний рейс в 11:30 из Риги в Рим был на арендованном самолете в таком плохом состоянии, что его пришлось вернуть из Польши в Ригу из-за угрозы снижения подачи кислорода. Когда это уже закончится?» - возмутилась пассажирка Гинта Теиване.

В свою очередь, пресс-секретарь airBaltic Аугустс Зилберт прокомментировал ситуацию порталу Apollo.lv:

«Рейс BT633, вылетевший по маршруту Рига-Рим, сначала отправился по расписанию, но через час экипаж заметил отклонения в давлении в салоне. Первоначально было решено направить самолет в Варшаву, о чем сразу сообщили пассажирам.

Хотя проблема не требовала экстренной посадки, приоритетом компании остается безопасность полетов, поэтому было решено вернуться в Ригу для более быстрого устранения неполадки.

Рейс был перенесен на другой самолет и отправился в Рим уже вечером. После технического осмотра первоначальный самолет вернулся в эксплуатацию тем же вечером».

При этом Зилберт не уточнил, что именно стало причиной происшествия.