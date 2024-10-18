Путешествие на школьных каникулах: как разумно пользоваться интернетом за пределами ЕС?

А что насчет местных SIM-карт и сетей Wi-Fi?

При выезде за пределы ЕС можно найти три самых распространенных варианта подключения к интернету: общедоступные сети Wi-Fi (отели, рестораны и т.п.), местная SIM-карта или пакеты роуминга эстонских операторов. Хотя использование за рубежом местного Wi-Fi - довольно популярное решение, оно не всегда безопасно.

«Чтобы отследить ваши действия, сегодня преступнику даже не обязательно находиться рядом. Какое-либо устройство, подключенное к той же сети, может быть заражено вредоносным ПО и отслеживать трафик всех смарт-устройств в кафе без ведома их пользователей. Поэтому, если вы не уверены в безопасности сети Wi-Fi, по возможности всегда выбирайте мобильный интернет», - предупредила Неэрот и добавила, что общедоступные сети часто грозят кражей данных и взломом учетных записей, что может привести к неожиданным серьезным проблемам.

Местная SIM-карта означает недорогое интернет-подключение, но выбор решения зачастую требует серьезной предварительной работы. К тому же стоит быть готовым к тому, что для активации SIM-карты понадобится общение на местном языке, что иногда оказывается сложной задачей.