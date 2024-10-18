Во время школьных каникул многие семьи выезжают за пределы Европейского союза, и у них неизбежно возникает вопрос о надежном и удобном подключении к интернету на протяжении всей поездки.
Путешествие на школьных каникулах: как разумно пользоваться интернетом за пределами ЕС?
Мы уже привыкли, что в отпуске или командировке в странах ЕС можем полностью или частично пользоваться интернетом своего мобильного пакета. К сожалению, те же правила роуминга больше не применяются при поездках за пределы Европейского cоюза, так что нужно ориентироваться на цены и условия роуминга, действующие в конкретной стране. Например, у жителей Эстонии популярны такие направления, как Турция, Египет, Марокко, Таиланд, США, Великобритания и т.д.
По словам руководителя отдела соединений Telia Эвелин Неэрот, клиенты Telia все чаще хотят иметь в удаленных странах мобильный интернет, чтобы общаться с близкими и пользоваться удобствами цифрового общества. «Технические достижения сделали путешествия более удобными. Мы привыкли пользоваться навигационными приложениями, платформами заказа такси, привыкли делиться чудесными моментами поездки с друзьями в соцсетях. «Поэтому имеет смысл пользоваться мобильным интернетом даже в дальних поездках», - говорит Неэрот.
«Эстонские операторы предлагают различные решения, которые помогают путешественникам продолжать пользоваться мобильной передачей данных за пределами ЕС. Например, дневные пакеты, которые автоматически активируются, если трафик устройства составляет более мегабайта (1024 килобайт) в сутки. Если устройство клиента за границей в течение суток потребляет менее мегабайта данных, то расходы покрывает Telia, и в счете клиента это не отражается», - пояснила Неэрот и добавила, что путешественник также может заранее выбрать недельный или месячный пакет с более длительным доступом к интернету и, следовательно, на более выгодных условиях.
А что насчет местных SIM-карт и сетей Wi-Fi?
При выезде за пределы ЕС можно найти три самых распространенных варианта подключения к интернету: общедоступные сети Wi-Fi (отели, рестораны и т.п.), местная SIM-карта или пакеты роуминга эстонских операторов. Хотя использование за рубежом местного Wi-Fi - довольно популярное решение, оно не всегда безопасно.
«Чтобы отследить ваши действия, сегодня преступнику даже не обязательно находиться рядом. Какое-либо устройство, подключенное к той же сети, может быть заражено вредоносным ПО и отслеживать трафик всех смарт-устройств в кафе без ведома их пользователей. Поэтому, если вы не уверены в безопасности сети Wi-Fi, по возможности всегда выбирайте мобильный интернет», - предупредила Неэрот и добавила, что общедоступные сети часто грозят кражей данных и взломом учетных записей, что может привести к неожиданным серьезным проблемам.
Местная SIM-карта означает недорогое интернет-подключение, но выбор решения зачастую требует серьезной предварительной работы. К тому же стоит быть готовым к тому, что для активации SIM-карты понадобится общение на местном языке, что иногда оказывается сложной задачей.
Однако в отсутствие достойной альтернативы Wi-Fi стоит хотя бы выбрать защищенную паролем сеть, которая в некоторой степени зашифрована и требует специальных средств для атаки. В случае общедоступного интернет-соединения нужно обязательно пользоваться VPN (Virtual Private Network, то есть частная виртуальная сеть), трафик которой не могут контролировать третьи лица.
Роуминг-пакет обеспечивает душевный покой и контроль над расходами
По словам руководителя отдела соединений Telia, лучший способ путешествовать с комфортом, контролировать расходы на интернет и обеспечить безопасность - заранее приобрести недельный или месячный пакет, который автоматически активируется по прибытии в страну назначения. Это решение особенно удобно для классических поездок в отпуск, когда вам заведомо известно, на какой период понадобится подключение к интернету. Независимо ни от чего, перед поездкой имеет смысл оптимизировать свое пользование мобильным интернетом:
1. Заранее скачайте на устройство фильмы, музыку или аудиофайлы (подкасты).
2. Учтите, что видеоплатформы, такие как Youtube, Netflix и т.п., могут потреблять большие объемы данных.
3. Не забывайте, что синхронизация с облаком участвует в расходовании объема данных. Если, например, фото имеет размер 5 МБ, его отправка другу не сильно повлияет на трафик. Но если вы делаете по 50 снимков в день, они займут уже 250 МБ, то есть 0,25 ГБ, и загрузка в облако может незаметно для вас истратить весь объем дневного пакета. Поэтому лучше не загружать множество похожих снимков, – только те, которые вам действительно нравятся. В таком случае вы еще и сократите образование цифрового мусора.
4. По возможности отключите на время поездки автоматическое обновление приложений, которое потребляет много данных.
Вы можете примерно подсчитать использование объема данных:
- отправка одного электронного письма - 2 МБ (без приложенных файлов)
- загрузка 2 изображений - 10 МБ (зависит от разрешения снимка)
- отправка 4 сообщений в мессенджере - 2 МБ (без загрузки изображений или видео)
- 1 час просмотра фильма (Youtube, Netflix) - от 1 до 7 ГБ (зависит от качества видео)
- 10 минут звонка по WhatsApp (без видео) - 5 МБ
- 10 минут звонка по WhatsApp (с видео) - 75 МБ
- 1 час прослушивания музыки - 0,2 ГБ
1 ГБ = 1024 МБ, то есть 1048576 КБ.