На этой неделе воры взломали десятки подвальных боксов в тартуских многоквартирных домах.
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Воры опустошили десятки подвальных боксов: 27-летний подозреваемый ранее уклонялся от уголовного производства
В Тарту произошла произошла целая серия краж из подвалов, сообщает руководитель производственной группы Тартуского отделения PPA Индрек Лаанисто.
В основном воры действовали в районах Аннелинн и Раади, из подвалов выносили велосипеды и инструменты. На улице Куммели, к примеру, воры взломали не менее 20 подвальных боксов, а на улице Мыйзавахе - десять.