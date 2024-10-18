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Воры опустошили десятки подвальных боксов: 27-летний подозреваемый ранее уклонялся от уголовного производства

Перевод: Анита Авакова
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Воры опустошили около тридцати подвальных боксов.
Воры опустошили около тридцати подвальных боксов. Фото: Margus Ansu

На этой неделе воры взломали десятки подвальных боксов в тартуских многоквартирных домах.

В Тарту произошла произошла целая серия краж из подвалов, сообщает руководитель производственной группы Тартуского отделения PPA Индрек Лаанисто.

В основном воры действовали в районах Аннелинн и Раади, из подвалов выносили велосипеды и инструменты. На улице Куммели, к примеру, воры взломали не менее 20 подвальных боксов, а на улице Мыйзавахе - десять.

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