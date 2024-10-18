Осень золотая: суббота будет ясной и теплой

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений, 1-7, на островах и побережье южный и юго-западный, 5-9, порывами до 13, на Рижском заливе до 15 м/с. Температура воздуха 0-6, на побережье до 10 градусов тепла.