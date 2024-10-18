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Певкур: в ближайшее время Украину могут пригласить в НАТО (2)

Перевод: Анита Авакова
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Министр обороны Ханно Певкур.
Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Madis Veltman

Тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский выделяет приглашение в НАТО среди вещей, необходимых для победы его страны, может быть знаком того, что вскоре приглашение поступит, считает министр обороны Ханно Певкур.

«Первый основополагающий пункт плана победы - это приглашение в НАТО», - заявил Зеленской в четверг вечером в зале пресс-конференций НАТО в Брюсселе. 

«Украинцы показали, что мы можем защищать общие ценности. Мы противостоим России, самой большой угрозе Европе и миру во всем мире. Нашими революциями мы доказали, что действительно ценим демократию», - продолжил речь Зеленский, стоя рядом с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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