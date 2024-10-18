«Первый основополагающий пункт плана победы - это приглашение в НАТО», - заявил Зеленской в четверг вечером в зале пресс-конференций НАТО в Брюсселе.

«Украинцы показали, что мы можем защищать общие ценности. Мы противостоим России, самой большой угрозе Европе и миру во всем мире. Нашими революциями мы доказали, что действительно ценим демократию», - продолжил речь Зеленский, стоя рядом с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.