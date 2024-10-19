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Полиция: пропавший 25-летний молодой человек найден в лесу

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 25-летнего Марио.

В пятницу, 18 октября, поздно вечером 25-летний Марио убежал в сторону леса недалеко от деревни Унаметса в Вильяндимаа. Поскольку пропавший мог не осознавать, что происходит вокруг, его близкие очень переживали за него.

Полицейские после получения сообщения сразу стали искать Марио, территорию прочесывали с помощью полицейской собаки и дрона.

В субботу в полдень пресс-служба полиции сообщила, что Марио удалось найти недалеко от места его пропажи. Здоровье молодого человека, который провел всю ночь в лесу, проверяют медики скорой помощи. 

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