Полиция просила помощи в установлении местонахождения 25-летнего Марио.
Полиция: пропавший 25-летний молодой человек найден в лесу
В пятницу, 18 октября, поздно вечером 25-летний Марио убежал в сторону леса недалеко от деревни Унаметса в Вильяндимаа. Поскольку пропавший мог не осознавать, что происходит вокруг, его близкие очень переживали за него.
Полицейские после получения сообщения сразу стали искать Марио, территорию прочесывали с помощью полицейской собаки и дрона.
В субботу в полдень пресс-служба полиции сообщила, что Марио удалось найти недалеко от места его пропажи. Здоровье молодого человека, который провел всю ночь в лесу, проверяют медики скорой помощи.