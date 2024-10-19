Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 25-летнего мужчину

В пятницу, 18 октября, поздно вечером 25-летний Марио убежал в сторону леса недалеко от деревни Унаметса в Вильяндимаа. Поскольку пропавший может не осознавать, что происходит вокруг, его близкие очень переживают за него.

Полицейские после получения сообщения сразу стали искать Марио, территорию прочесывали с помощью полицейской собаки и дрона. К сожалению, Марио пока не удалось найти, но поиски продолжаются.

Насколько известно на данный момент, когда Марио убежал, он был одет в светлые джинсы и черную куртку, но был босиком. Его рост 185 см, у него худощавое телосложение и короткая стрижка.

Полиция просит всех, кто видел Марио или знает что-то об его местонахождении, позвонить по номеру 112.