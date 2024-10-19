На Кубе произошел блэкаут национального масштаба

«Вскоре после объявления о чрезвычайных мерах по преодолению кризиса с электроснабжением из строя вышла теплоэлектростанция Antonio Guiteras», - передает агентство dpa, отмечая, что из-за ветхого состояния ряд других электростанций государства были отключены от сети еще ранее.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети X, что «руководство страны уделяет первостепенное внимание решению крайне важной для страны энергетической проблемы».

Нехватка топлива и неисправности устаревших электростанций на Кубе

В ночь на 18 октября премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в телеобращении к населению назвал сложившуюся ситуацию «сложной». Причиной частого выхода из строя электростанций, по его словам, является, прежде всего, нехватка топлива и неисправности старых электростанций. Между тем и до общенационального отключения электричества перебои в подаче электроэнергии в некоторых районах страны продолжались более чем по 12 часов в день, напоминает dpa.

В настоящий момент школы и университеты на Кубе остаются закрытыми, также не работают офисы предприятий, сообщает агентство Reuters. Государственный поставщик электроэнергии UNE объявил о прекращении снабжения областей, не являющихся критически важными. Указывается, что мера по сокращению подачи электроэнергии не коснется больниц и государственных предприятий по производству продуктов питания: «На остальных рабочих местах может быть задействован только необходимый персонал». Культурные мероприятия, для проведения которых требуется электричество, на Кубе отменили.

Тяжелая экономическая ситуация на Кубе

Сегодня Куба находится в состоянии одного из самых тяжелых экономических кризисов со времен революции 1959 года, которую возглавлял Фидель Кастро, пишет dpa. Ситуацию усугубляют торговые санкции США, действующие в отношении этой страны более 60 лет.

На протяжении последних двух лет в столице Кубы Гаване регулярно проводились плановые отключения электроэнергии, позволяющие до недавнего времени в целом удерживать ситуацию там под контролем.