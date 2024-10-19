Пиццерия Amrita Cafe, проработавшая на Таллиннской улице в Вильянди десять лет, попрощалась со своими клиентами перед Ивановой ночью, а сейчас вдруг порадовала новостью, что вновь ждет гостей.
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Попытка номер два: популярное кафе вновь открывается
Пара Кристи Лыхмус и Ааво Пярнсалу открыли кафе Amrita в 2014 году. «Впервые в жизни я чувствую, что могу осуществить свою мечту», - сказала тогда Лыхмус.
Этой весной владельцы кафе заявили, что кафе Amrita закрывается. Кристи Лыхмус рассказала Sakala в мае, что закрытие заведения вызвано рядом причин: все более сложной экономической ситуацией, постоянно растущим давлением заработной платы и нехваткой людей, которые действительно хотят работать.