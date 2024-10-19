Попытка номер два: популярное кафе вновь открывается

Ааво Пярнсалу и Кристи Лыхмус после отпуска в четыре месяца решили вновь открыть кафе Amrita Cafe.

Пиццерия Amrita Cafe, проработавшая на Таллиннской улице в Вильянди десять лет, попрощалась со своими клиентами перед Ивановой ночью, а сейчас вдруг порадовала новостью, что вновь ждет гостей.