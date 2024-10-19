Сб, 19.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Ни одной человеческой жертвы: вчерашний день стал особенным

Copy
В пятницу даже полиция смогла вздохнуть с облегчением, поскольку серьезных ДТП в Эстонии в этот день не произошло.
В пятницу даже полиция смогла вздохнуть с облегчением, поскольку серьезных ДТП в Эстонии в этот день не произошло. Фото: Eero Vabamägi

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии не было зафиксировано ни одного ДТП, в котором пострадал человек.

Каждый год бывает несколько десятков дней без серьезных ДТП, а в этом году пятница, 18 октября, стала уже пятнадцатым таким днем.

За исключением вчерашнего дня, днями без тяжелых ДТП в этом году были также 14, 21, 23, 25, 29, 30 и 31 января, 11 и 29 февраля, 10 и 23 марта, 3 и 4 апреля и 5 мая.

Но за последние сутки полицией на дорогах страны были пойманы семь водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх