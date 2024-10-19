«Это концлагерь». История украинского морпеха, который год молчал в российском плену

А потом еще и дали в руки печенье и шоколадку. Но даже в этот момент его терзали сомнения.

«Чем больше обнадеживаешь себя, тем труднее потом принять реальность, когда она не такая, как ты представлял себе».

И когда он увидел свою маму и десятки улыбающихся людей на родной земле, он все еще молчал. И ему нужно было научиться снова улыбаться.

Просто зайти в магазин

В плену Юрий составил список того, что должен сделать после освобождения.

«Но эти планы сейчас летят кувырком. Я просто иду по улице, вижу вывеску магазина, мне становится интересно - я захожу. Это все самопроизвольно происходит».

Еще Юрий хотел бы просмотреть все известные фильмы, вышедшие за последние два с половиной года. И прослушать много новой музыки. А еще прокатиться на электросамокате.

И, возможно, вернуться к изучению китайского языка. Бывшая преподавательница предложила ему возобновить занятия.

Ему хочется наверстать время и возможности, которые отняли у него российский плен и война.

«Я говорю себе, что время в плену не было для меня потеряно, что я что-то для себя вынес из этого опыта. Может, это самоутешение такое. На самом деле я стараюсь отогнать от себя чувство потерянного времени».

На сентябрь 2024 года, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, Украине удалось вернуть из плена более 3650 своих граждан. Речь идет и о военных, и о гражданских.

По оценкам Медийной инициативы за права человека, на май 2024 года в российском плену могли находиться более десяти тысяч украинских военных.

Кроме военных, по данным Дмитрия Лубинца, Россия может удерживать в плену около 28 тысяч гражданских украинцев. Многие из них были арестованы на оккупированных территориях.

Видео интервью с Юрием Гульчуком можно посмотреть на YouTube канале BBC News Украина.