Последние два года Норвегия оставалась единственным государством Европы, которая, имея сухопутную границу с Россией и являясь одновременно членом Шенгенского соглашения, не ввела серьезных ограничений на ее пересечение для российских граждан. Однако в стране, особенно в расположенном вблизи границы городе Киркенес, все чаще говорят о шпионаже со стороны России, - пишет журналист «Новой газеты».

Все остальные страны, в том числе Финляндия и Эстония, лишили держателей российских паспортов возможности пользоваться сухопутной границей для «необязательных» поездок в Европу еще в 2022 году. А год назад Финляндия полностью закрыла границу с Россией и решила воздвигнуть стену на границе и даже приняла новый закон на случай российской провокации на границе.

9 сентября газета The New Yorker опубликовала результаты расследования, проведенного ею и посвященного Киркенесу. Согласно изданию, город действительно стал центром, но не культурным и дипломатическим, а координационным - для шпионской деятельности России в Арктике.