Нелегальная иммиграция - лишь формальный повод Норвегии возвести 200-километровую границу с Россией. Это утверждает «Новая Газета» и приводит данные, почему страна на самом деле пытается отгородиться от России, и какую роль в этом сыграл приграничный Киркенес.
Последние два года Норвегия оставалась единственным государством Европы, которая, имея сухопутную границу с Россией и являясь одновременно членом Шенгенского соглашения, не ввела серьезных ограничений на ее пересечение для российских граждан. Однако в стране, особенно в расположенном вблизи границы городе Киркенес, все чаще говорят о шпионаже со стороны России, - пишет журналист «Новой газеты».
Все остальные страны, в том числе Финляндия и Эстония, лишили держателей российских паспортов возможности пользоваться сухопутной границей для «необязательных» поездок в Европу еще в 2022 году. А год назад Финляндия полностью закрыла границу с Россией и решила воздвигнуть стену на границе и даже приняла новый закон на случай российской провокации на границе.
9 сентября газета The New Yorker опубликовала результаты расследования, проведенного ею и посвященного Киркенесу. Согласно изданию, город действительно стал центром, но не культурным и дипломатическим, а координационным - для шпионской деятельности России в Арктике.
Долгие годы амбиции России в Арктике были сосредоточены на удержании контроля над ресурсами: на регион приходится до 10% всей добываемой в мире нефти и до 25% газа, а кроме того, он обладает еще примерно 22% их неразведанных запасов. В последнее же время к экономическим интересам добавилось стремление Москвы обеспечить военное господство в регионе. По оценке экспертов центра Карнеги, для их достижения Россия может и будет использовать все возможные инструменты.
Расположение Киркенеса вблизи Кольского полуострова, где базируется Северный флот России, крупнейшие военно-морские силы в Арктике, пишет The New Yorker, сделало его приоритетной целью для российской разведки. К тому же, соседний Мурманск уже служит плацдармом для военно-морских операций в Баренцевом море, а также, судя по всему, для шпионажа.
Близость Киркенеса к важнейшим арктическим судоходным путям и норвежское военное присутствие делают его идеальным местом для скрытого наблюдения. Силовики использовали гражданские рыболовные траулеры в качестве прикрытия для шпионской деятельности еще в советское время. Выдавая себя за коммерческие суда, те могли незаметно наблюдать за военными и гражданскими объектами в иностранных портах.
Норвежские власти сообщают об участившихся случаях глушения сигналов GPS и кибератак, которые предположительно могли организовываться Москвой. Эти атаки, способные вывести из строя как гражданские, так и военные системы, являются частью более широкой российской стратегии гибридной войны, о которой в последнее время всё чаще говорят западные эксперты. В ответ на это Норвегия и ее союзники по НАТО усилили свое военное присутствие в Арктике, проводя совместные учения и более пристально наблюдая за деятельностью России. С сентября Норвегия стянула к границе дополнительные военные бригады.
Министр юстиции Норвегии Эмили Мель отмечала, что пока что уровень нелегальных переходов из России очень низкий. Основная цель стены, по словам Мель, - это стратегическое сдерживание. Через укрепленную границу у России будет меньше возможностей и желания проводить гибридные операции.