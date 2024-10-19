Поздравляем! Житель Эстонии отметил столетие

«Хелкин родился в деревне Каагвере в волости Канепи и стал работать уже в 14 лет учеником пекаря у своего дяди Леонарда в Вазалемма», - рассказал его сын Яан.

«В 1940 году он приехал в Отепя, где в то время, когда пришли русские, он отвечал за всю работу пекарни. Так он изготавливал большую часть хлеба и кондитерских изделий, продававшихся в Отепя во время оккупации 1940-1941 годов. Ту же работу он продолжал делать и во время немецкой оккупации, а в 1946 году еще и в Йыгева, уже тогда пекарем в системе Эстонского республиканского союза потребительских обществ», - говорит сын.

Потом он стал работать в потребительском кооперативе, где занимал должность снабженца более двадцати лет. Позже он продолжил ту же работу на авторемонтном заводе в Отепя, где проработал до выхода на пенсию. Он также долгое время был активным членом Кайтселийта и был в Тартуской дружине.

Последние пять лет юбиляр живет в доме по уходу Отепяского центра здоровья, где он очень доволен своей жизнью.

Фото: Krista Anton/Otepää Vallavalitsus