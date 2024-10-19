Пьяный водитель без прав вылетел с дороги

Автомобиль Subaru, которым управлял 20-летний молодой человек, вылетел с дороги и приземлился на бок, рассказала пресс-секретарь полиции Анника Максимов.

У сидевшего за рулем автомобиля нет водительских прав и он был в состоянии алкогольного опьянения. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки состояния здоровья.