Река с искусственными порогами течет теперь в волости Сауэ вместо Руйлаского водохранилища. Снос бетонной плотины и создание нового русла реки улучшили условия для миграции и нереста рыб в реке Вазалемма, сообщает государственный центр управления лесами (RMK).
Для подписчиков
Эстонскому лососю открыли путь для нереста
В ходе работ, начатых в августе, RMK проложил новое русло вдоль берега бывшего Руйлаского водохранилища и заменило пожарный водозабор в озере на резервуар. Волость Сауэ снесла старую бетонную плотину и заполнила территорию водохранилища грунтом, полученным при очистке водохранилища в Керну. Берега нового русла укрепили соломенными матами, а на прибрежные склоны уложили известняк.
Работы спроектировало Инженерное бюро Урмаса Нугина OÜ, а выполнило BauEst OÜ. Общая стоимость проекта составила 220 000 евро без НДС. Расходы были поровну распределены между RMK и волостью Сауэ. Работы частично финансировались из бюджета проекта Европейского фонда сплоченности «Оздоровление водоемов, находящихся в неудовлетворительном состоянии».