Эстонскому лососю открыли путь для нереста

В ходе работ, начатых в августе, RMK проложил новое русло вдоль берега бывшего Руйлаского водохранилища и заменило пожарный водозабор в озере на резервуар. Волость Сауэ снесла старую бетонную плотину и заполнила территорию водохранилища грунтом, полученным при очистке водохранилища в Керну. Берега нового русла укрепили соломенными матами, а на прибрежные склоны уложили известняк.