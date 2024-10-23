ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Такое непримитивное Primitivo, или Званый ужин с итальянцами

Вы, конечно, можете мне не поверить, но придется: во второй половине октября в Эстонии начался и продолжается тайный ресторанный бум. И хотя тайна сия велика есть, она легко открывается для активных участников социальных сетей. Речь идет о целой обойме званых ужинов и дегустаций, которые с небывалой активностью проводят нынче рестораны разных ценовых категорий. Пойдете со мной в ресторан?