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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Такое непримитивное Primitivo, или Званый ужин с итальянцами

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Фото без прикрас. Маленький семейный ресторанчик в центре Таллинна популярен среди горожан.
Фото без прикрас. Маленький семейный ресторанчик в центре Таллинна популярен среди горожан. Фото: Facebook.

Вы, конечно, можете мне не поверить, но придется: во второй половине октября в Эстонии начался и продолжается тайный ресторанный бум. И хотя тайна сия велика есть, она легко открывается для активных участников социальных сетей. Речь идет о целой обойме званых ужинов и дегустаций, которые с небывалой активностью проводят нынче рестораны разных ценовых категорий. Пойдете со мной в ресторан?

Но сначала о широте охвата населения: география предложений - от Таллинна до Отепя, цены - от 20 до почти 200 евро с человека в зависимости от уровня ресторана и, не побоюсь это сказать, от степени щедрости владельцев заведения.

Вот беглый сравнительный обзор гастромероприятий без дат проведения и адресов - никакой рекламы!

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