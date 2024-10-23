Вы, конечно, можете мне не поверить, но придется: во второй половине октября в Эстонии начался и продолжается тайный ресторанный бум. И хотя тайна сия велика есть, она легко открывается для активных участников социальных сетей. Речь идет о целой обойме званых ужинов и дегустаций, которые с небывалой активностью проводят нынче рестораны разных ценовых категорий. Пойдете со мной в ресторан?
Для подписчиков
ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Такое непримитивное Primitivo, или Званый ужин с итальянцами
Но сначала о широте охвата населения: география предложений - от Таллинна до Отепя, цены - от 20 до почти 200 евро с человека в зависимости от уровня ресторана и, не побоюсь это сказать, от степени щедрости владельцев заведения.
Вот беглый сравнительный обзор гастромероприятий без дат проведения и адресов - никакой рекламы!