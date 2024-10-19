Трагическое ДТП: в автомобиле сгорел 34-летний мужчина

Прибывшие первыми на место происшествия спасатели начали работы по тушению.

По регистрационному знаку, найденному на месте происшествия, было установлено, что это был автомобиль Porsche, сообщил руководитель группы патрульной службы Юго-восточного отделения полиции Рене Липпинг.

Криминалисты также обнаружили в салоне автомобиля останки сгоревшего человека. По данным пресс-службы полиции, погиб 34-летний мужчина.

На месте происшествия было видно, что машина на большой скорости ехала из Отепя в сторону деревни Неэрути. Детали попавшей в аварию машины были разбросаны в радиусе около полусотни метров, некоторые деревни были сломаны.

Пришлось приложить немало усилий, чтобы достать полностью сгоревшую машину. В итоге обломки удалось убрать с места происшествия только во второй половине дня.

На этом асфальтированном участке дороге максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Для выяснения точных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.