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Тяжелое ДТП: человек сгорел в автомобиле

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Место ДТП в волости Отепя.
Место ДТП в волости Отепя. Фото: Politsei

Сегодня, 19 октября, в 9:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что у автобусной остановки «Рейну» в волости Отепя с дороги съехал автомобиль, который сгорел и все еще дымился.

Прибывшие первыми на место происшествия спасатели начали работы по тушению.

По регистрационному знаку, найденному на месте происшествия, было установлено, что это был автомобиль Porsche, сообщил руководитель группы патрульной службы Юго-восточного отделения полиции Рене Липпинг.

Криминалисты также обнаружили в салоне автомобиля останки сгоревшего человека. Личность погибшего будет установлена ​​в ходе экспертизы.

Для выяснения точных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

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