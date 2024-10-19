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Житель Эстонии оказался на скамье подсудимых из-за водительских прав

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Осознанное использование поддельных водительских прав является преступлением. Фото иллюстративное.
Осознанное использование поддельных водительских прав является преступлением. Фото иллюстративное. Фото: Tiit Loim

Вируский уездный суд признал виновным мужчину с инициалами К.В., который был задержан с поддельными польскими водительскими правами.

Его приговорили к десяти месяцам тюремного заключения, но наказание останется условным, если К.В. не совершит новое умышленное преступление в течение испытательного срока в один год.

Согласно обвинению, в 2022 году в неустановленные в ходе досудебного производства время и месте К.В. осознанно приобрел у неизвестного лица поддельный важный личный документ - водительское удостоверение Польши.

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