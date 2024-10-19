Вируский уездный суд признал виновным мужчину с инициалами К.В., который был задержан с поддельными польскими водительскими правами.
Для подписчиков
Житель Эстонии оказался на скамье подсудимых из-за водительских прав
Его приговорили к десяти месяцам тюремного заключения, но наказание останется условным, если К.В. не совершит новое умышленное преступление в течение испытательного срока в один год.
Согласно обвинению, в 2022 году в неустановленные в ходе досудебного производства время и месте К.В. осознанно приобрел у неизвестного лица поддельный важный личный документ - водительское удостоверение Польши.