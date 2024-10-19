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Ласнамяэ ждет заявок на субсидирование некоммерческих проектов

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Ежегодно районная управа субсидирует десятки проектов, направленных на то, чтобы жители Ласнамяэ могли разнообразить свой досуг.
Ежегодно районная управа субсидирует десятки проектов, направленных на то, чтобы жители Ласнамяэ могли разнообразить свой досуг. Фото: Управа района Ласнамяэ

О получении субсидии для финансирования проектов, призванных разнообразить досуг жителей района Ласнамяэ, можно ходатайствовать до 16 ноября.

«Ежегодно через комиссию по поддержке некоммерческой деятельности районная управа субсидирует десятки проектов, направленных на то, чтобы жители нашего района могли разнообразить свой досуг. Хорошим примером таких проектов может служить День дворовых кафе Сикупилли, благотворительная ярмарка в общественном огороде Лаагна или конкурс Taibud для детей с особыми потребностями в Ласнамяэской основной школе, которые мы всегда поддерживаем по мере возможности», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что выделяемые управой субсидии не слишком большие, но проведение общественных мероприятий зачастую и не требует большого бюджета.

Среди поступивших заявок действующая при управе района Ласнамяэ комиссия выберет те проекты, которые повышают активность местного сообщества в сферах молодежной работы, спорта и культуры, а также соответствуют бюджету управы текущего года.

Заявку на получение субсидии можно подать в портале самообслуживания.

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