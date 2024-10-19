Ласнамяэ ждет заявок на субсидирование некоммерческих проектов

«Ежегодно через комиссию по поддержке некоммерческой деятельности районная управа субсидирует десятки проектов, направленных на то, чтобы жители нашего района могли разнообразить свой досуг. Хорошим примером таких проектов может служить День дворовых кафе Сикупилли, благотворительная ярмарка в общественном огороде Лаагна или конкурс Taibud для детей с особыми потребностями в Ласнамяэской основной школе, которые мы всегда поддерживаем по мере возможности», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.