Умер один из самых известных психологов мира

Исследования Зимбардо в целом изучали, как окружающая среда влияет на поведение человека. Он наиболее известен своим спорным исследованием 1971 года, «Стэнфордским тюремным экспериментом». Исследование, направленное на изучение психологического опыта заключенных, показало шокирующую степень, до которой обстоятельства могут изменять поведение людей, говорится в сообщении университета.

«Большинство людей живут, полагая, что они больше контролируют свое поведение, чем на самом деле», - сказал Зимбардо в пресс-релизе Стэнфорда 1971 года, выпущенном в начале эксперимента. Он продолжил: «Мы часто не осознаем огромную силу, которую социальные ситуации оказывают на нас, чтобы формировать, направлять и манипулировать нашим поведением».