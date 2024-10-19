Эксперт по мобильности Ханнес Лутс считает, что реформа общественного транспорта в Таллинне не увеличит число тех, кто им пользуется, так как она проводится за счет существующих автобусных маршрутов. По его мнению, количество пассажиров может даже снизиться. Вице-мэр Кристьян Ярван утверждает, что это не соответствует действительности, пишет rus.ERR.
Эксперт: реформа общественного транспорта в столице не приведет к увеличению числа пассажиров
С понедельника в Таллинне вступают в силу изменения в маршрутной сети, затрагивающие 15 автобусных линий.
Лутс отметил, что нет уверенности в том, что реформа приведет к увеличению числа пассажиров общественного транспорта. Скорее наоборот, по его словам, количество пассажиров может уменьшиться, так как в часы пик некоторые популярные маршруты будут ходить реже.