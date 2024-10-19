Эксперт: реформа общественного транспорта в столице не приведет к увеличению числа пассажиров

Эксперт по мобильности Ханнес Лутс считает, что реформа общественного транспорта в Таллинне не увеличит число тех, кто им пользуется, так как она проводится за счет существующих автобусных маршрутов. По его мнению, количество пассажиров может даже снизиться. Вице-мэр Кристьян Ярван утверждает, что это не соответствует действительности, пишет rus.ERR.