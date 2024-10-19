Журналист: скоро репутация вице-мэра Таллинна может сильно пострадать

«Предстоящая зима станет для Пяртеля-Пеэтера Пере проверкой. Он давал очень противоречивые комментарии на эту тему, много обещал, вызвал высокие ожидания, а потом отступил. Теперь именно ему придется столкнуться с проблемами, связанными с неубранным снегом, и выдержать поток критики. Интересно будет увидеть, кто захочет голосовать за Партию реформ после такой зимы», - заявил Хыбемяги.

Он также отметил, что репутация Партии реформ напрямую зависит от одного человека, а репутация этого человека - от того, как он справится с ситуацией зимой.

Журналист и политик Виктория Ладынская-Кубитс отметила, что если бы ситуация не касалась столь серьезного вопроса, как городская среда Таллинна, то отступление Пяртеля-Пеэтера Пере от своих слов было бы даже смешным. Она подчеркнула, что проблема партий, находящихся у власти в Таллинне, в том, что, будучи в оппозиции, они не занимались разработкой своей стратегии и видения.

«Они пришли к власти с заявлениями о том, что Центристская партия не подходит, но у них самих не было хорошо проработанной программы. Сейчас видно, что их программа в ряде аспектов слабая, а работа коалиции в Таллинне неэффективна. Каждый пытается тянуть одеяло на себя, заметны конфликты между партнерами по коалиции, и по такому важному вопросу, как развитие городской среды Таллинна, поступают противоречивые сигналы», - сказала она.