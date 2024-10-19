Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги в субботу в эфире радиопередачи Kuku Keskpäevatund сказал, что вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере так непонятно объяснил вопрос уборки снега, что его репутация этой зимой, несомненно, сильно пострадает.
Журналист: скоро репутация вице-мэра Таллинна может сильно пострадать
«Предстоящая зима станет для Пяртеля-Пеэтера Пере проверкой. Он давал очень противоречивые комментарии на эту тему, много обещал, вызвал высокие ожидания, а потом отступил. Теперь именно ему придется столкнуться с проблемами, связанными с неубранным снегом, и выдержать поток критики. Интересно будет увидеть, кто захочет голосовать за Партию реформ после такой зимы», - заявил Хыбемяги.
Он также отметил, что репутация Партии реформ напрямую зависит от одного человека, а репутация этого человека - от того, как он справится с ситуацией зимой.
Журналист и политик Виктория Ладынская-Кубитс отметила, что если бы ситуация не касалась столь серьезного вопроса, как городская среда Таллинна, то отступление Пяртеля-Пеэтера Пере от своих слов было бы даже смешным. Она подчеркнула, что проблема партий, находящихся у власти в Таллинне, в том, что, будучи в оппозиции, они не занимались разработкой своей стратегии и видения.
«Они пришли к власти с заявлениями о том, что Центристская партия не подходит, но у них самих не было хорошо проработанной программы. Сейчас видно, что их программа в ряде аспектов слабая, а работа коалиции в Таллинне неэффективна. Каждый пытается тянуть одеяло на себя, заметны конфликты между партнерами по коалиции, и по такому важному вопросу, как развитие городской среды Таллинна, поступают противоречивые сигналы», - сказала она.
Она также добавила, что с точки зрения политтехнологий может быть полезно демонстрировать общественности наличие различных мнений внутри коалиции. Однако до выборов еще далеко, и коалиция должна нести коллективную ответственность за свои решения.
Журналист Айнар Рууcсаар отметил, что до местных выборов остается примерно год, и это не так уж много.
«У политиков есть еще год, чтобы проявить себя и продемонстрировать, что они добились реальных результатов. Это касается не только коалиции, но и оппозиции. Вместо того чтобы постоянно выносить вотумы недоверия, оппозиции следует сосредоточиться на том, что нужно сделать для Таллинна», - заявил Рууcсаар.
Хыбемяги добавил, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Центристская партия ведут себя в оппозиции Таллинна пассивно и ничем не занимаются.
«Все знают, что вотумы недоверия ни к чему не приводят. У меня возникает вопрос: чем занимается Михаил Кылварт и каков его стратегический план? Для Центристской партии эти выборы будут решающими, так как именно на них определится ее будущее. Избиратели в Ласнамяэ - это их основная поддержка», - сказал Хыбемяги.
Он также добавил, что Социал-демократы сделали хитрый ход, назначив старейшиной района Ласнамяэ Юлианну Юрченко, которая занимала эту должность и при власти Центристской партии. «Большинство жителей Ласнамяэ даже не замечают, что Юрченко сменила политическую партию, и по-прежнему будут голосовать за нее», - отметил Хыбемяги.
Виктория Ладынская-Кубитс не согласилась с этим утверждением: «Судя по комментариям в социальных сетях, избиратели Центристской партии сильно недовольны тем, что произошла такая смена руководства в Ласнамяэ, и я думаю, что это может привести к неожиданным результатам на выборах».