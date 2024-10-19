Как называется новое кафе? «Невероятное». Что невероятное? Название такое - «Невероятное кафе». Шеф-повар расположенного на центральной площади Пайде кафе Uskumatu (в переводе с эстонского - невероятный) Кайдо Лепик неоднократно в шутку вел подобный диалог со своими друзьями. В пятницу, 18 октября, заведение было открыто последний день, ведь оно прекращает свою деятельность после почти трех с половиной лет работы.
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ФОТО ⟩ Последний рабочий день: еще одно кафе ушло в историю
Если изначально планировалось, что кафе будет открыто до этого воскресенья, то в итоге было решено прекратить работу еще в пятницу.
Кафе, первоначально называвшееся Tainas Catering, начало работу в данном помещении во время коронапандемии весной 2020 года.