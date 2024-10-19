ФОТО Последний рабочий день: еще одно кафе ушло в историю

Как называется новое кафе? «Невероятное». Что невероятное? Название такое - «Невероятное кафе». Шеф-повар расположенного на центральной площади Пайде кафе Uskumatu (в переводе с эстонского - невероятный) Кайдо Лепик неоднократно в шутку вел подобный диалог со своими друзьями. В пятницу, 18 октября, заведение было открыто последний день, ведь оно прекращает свою деятельность после почти трех с половиной лет работы.