ГАЛЕРЕЯ Обитатели зоопарка насладились настоящим тыквенным пиршеством

Наибольший интерес посетителей вызвали макаки и дикобразы, но другие обитатели зоопарка также не остались без внимания.

Животных и птиц угощали яркими осенними плодами, от которых не отказались даже тигры, несмотря на их привычку жить в условиях, далеких от эстонского климата.

Осенние каникулы предлагают и другие поводы посетить зоопарк: в воскресенье здесь будут праздновать День ленивца, где можно будет увидеть, как кормят двупалых ленивцев Тупсика и Васко.

Таллиннский зоопарк сообщил, что уже собрано около 11 тонн тыкв и других овощей. Поэтому до завершения акции 25 октября будут приниматься только тыквы и твердые овощи (например, морковь, брюква и свекла) от учреждений, которые заранее зарегистрировались.

Яблок было пожертвовано так много, что их, к сожалению, больше не могут принимать.