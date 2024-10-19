Лучший паяльщик Эстонии покажет мастерство на чемпионате мира

Ручная пайка - это процесс соединения электронных компонентов с помощью припоя, который требует высокой точности и квалификации. Это один из наиболее распространенных методов монтажа электронных компонентов, используемых в производстве электронных устройств.

В двухдневном соревновании в Таллинне приняли участие профессиональные эксперты по ручной пайке, перед которыми стояла задача за 60 минут собрать сложную печатную плату, строго следуя требованиям 3-го класса стандарта IPC-A-610.

«Хотя в современном производстве многие процессы заменены машинами, ручная пайка по-прежнему необходима как при прототипировании, так и при ремонте. Чемпионат наглядно демонстрирует, насколько важны эти навыки для обеспечения устойчивости и качества эстонской электронной промышленности. Прототипирование играет важную роль в инновациях, а рост значения ремонта помогает сократить количество отходов и продлить срок службы продуктов», - рассказал исполнительный директор Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колк.

Целью соревнований, которые проводились в этом году уже в десятый раз, было выявить лучшего паяльщика Эстонии, который получит право представлять страну на международном чемпионате мира по ручной пайке, который пройдет 14-15 ноября в рамках выставки Electronica в Мюнхене.

Помимо национального титула и участия в чемпионате мира, Аве Эско получит денежный приз. Второе место занял Тиммо Антсо, который удерживал чемпионский титул на протяжении пяти лет, а третье место - Майдрин Коэль.

В соревнованиях приняли участие 30 участников из Эстонии и Латвии. Оценку проводили судьи с сертификатами мастеров-инструкторов IPC и представители Таллиннского политехникума.