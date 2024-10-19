Комментарии Си Цзиньпина, сделанные на фоне недавних военных учений у берегов Тайваня, подчеркивают обострение напряженности в регионе. Его призыв к повышению боевой готовности и усилению военной подготовки свидетельствует о том, что Китай продолжает сосредотачиваться на вопросах национальной безопасности и укрепления своих вооруженных сил.

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая играют важную роль в сдерживании потенциальных противников, и визит Си Цзиньпина подчеркивает значимость этих войск для защиты стратегических интересов Китая. Призыв Си Цзиньпина «усилить сдерживающую мощь» и «обеспечить высокую боевую готовность» показывает, что Пекин готов реагировать на любые угрозы, особенно связанные с Тайванем, который Китай по-прежнему считает своей территорией.

Масштабные учения с участием рекордного числа военных самолетов, дронов и кораблей вокруг Тайваня подчеркивают растущее напряжение как между Пекином и Тайбэем, так и между Китаем и международными силами, поддерживающими Тайвань. Эти действия служат как предупреждение, так и демонстрация силы, показывая готовность Китая защищать свои стратегические интересы, вплоть до применения военной силы.

Риторика Си и активность китайской армии показывают, что ситуация в регионе остается крайне напряженной и нестабильной, и это требует пристального внимания со стороны международного сообщества.