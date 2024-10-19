Крегор Цирк обновил рекорд Эстонии и занял третье место на этапе Кубка мира

В Союзе плавания Эстонии сообщили, что Крегор Цирк побил рекорд Эстонии на дистанции 1500 м вольным стилем, который более семи лет принадлежал Освальду Нитски. Впервые эстонец проплыл дистанцию менее чем за 15 минут. Время Цирка - 14.54,47 - обеспечило ему третье место на чемпионате мира.