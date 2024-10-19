Эстонский пловец Крегор Цирк в субботу на первом этапе серии стартов Кубка мира по плаванию в Шанхае (Китай), занял третье место на дистанции 1500 м вольным стилем, установив при этом рекорд Эстонии.
Крегор Цирк обновил рекорд Эстонии и занял третье место на этапе Кубка мира
В Союзе плавания Эстонии сообщили, что Крегор Цирк побил рекорд Эстонии на дистанции 1500 м вольным стилем, который более семи лет принадлежал Освальду Нитски. Впервые эстонец проплыл дистанцию менее чем за 15 минут. Время Цирка - 14.54,47 - обеспечило ему третье место на чемпионате мира.
Американец Чарли Кларк выиграл заплыв с результатом 14.40,57. Вторым финишировал Бенджамин Гедеманс из Австралии - 14.48,46.